DAX24.100 -0,2%Est505.656 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.534 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

OTS: UmweltBank AG / UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für ...

23.10.25 11:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UmweltBank
3,75 EUR 0,09 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für das erste

Halbjahr 2025 vor

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat erstmals einen Konzernzwischenabschluss zum

Wer­bung

Halbjahr 2025 erstellt. Anlass ist die Einbeziehung der UmweltBank in das

Scale-Segment der Deutschen Börse, die mit einem erhöhten Transparenzniveau

einhergeht.

Der Konzern weist im Zwischenabschluss ein Ergebnis vor Steuern von +14,8

Millionen Euro aus (AG: +6,7 Millionen Euro). Das im Vergleich zum AG-Abschluss

deutlich höhere Ergebnis ist im Wesentlichen auf den erfolgreichen Vollzug von

zwei externen Immobilientransaktionen zurückzuführen.

Wer­bung

Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 auf Konzernebene von +10 bis 15

Millionen Euro vor Steuern bleibt unverändert bestehen (AG: +5 bis 10 Millionen

Euro).

"Mit dem erstmaligen Konzernzwischenabschluss stellen wir die Entwicklung der

UmweltBank noch transparenter dar und erfüllen zugleich die erhöhten

Anforderungen des Scale-Segments", sagt Vorstandssprecher Dietmar von Blücher

Der Konzernzwischenabschluss hat keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht

Wer­bung

unterlegen.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen und Konzernzwischenabschluss befinden sich auf der

Investor-Relations-Webseite der UmweltBank (https://www.umweltbank.de/download/1

1544-Verk%C3%BCrzter-Konzernabschluss-und-Konzernzwischenlagebericht-der-UmweltB

ank-AG.pdf)

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.

Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre

Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse Frankfurt im

Marktsegment Scale sowie im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment

m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter

http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der

Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

Disclaimer

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner

Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Pressekontakt:

Dr. Florian Wedlich

Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1007

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6143711

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808

Ausgewählte Hebelprodukte auf UmweltBank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UmweltBank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu UmweltBank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UmweltBank

DatumRatingAnalyst
29.09.2025UmweltBank KaufenGBC
12.08.2025UmweltBank KaufenGBC
06.05.2025UmweltBank KaufenGBC
07.04.2025UmweltBank KaufenGBC
14.03.2025UmweltBank KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
29.09.2025UmweltBank KaufenGBC
12.08.2025UmweltBank KaufenGBC
06.05.2025UmweltBank KaufenGBC
07.04.2025UmweltBank KaufenGBC
14.03.2025UmweltBank KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
22.08.2022UmweltBank HaltenGBC
07.07.2022UmweltBank HaltenGBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UmweltBank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen