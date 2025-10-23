OTS: UmweltBank AG / UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für ...
UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für das erste
Halbjahr 2025 vor
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat erstmals einen Konzernzwischenabschluss zum
Halbjahr 2025 erstellt. Anlass ist die Einbeziehung der UmweltBank in das
Scale-Segment der Deutschen Börse, die mit einem erhöhten Transparenzniveau
einhergeht.
Der Konzern weist im Zwischenabschluss ein Ergebnis vor Steuern von +14,8
Millionen Euro aus (AG: +6,7 Millionen Euro). Das im Vergleich zum AG-Abschluss
deutlich höhere Ergebnis ist im Wesentlichen auf den erfolgreichen Vollzug von
zwei externen Immobilientransaktionen zurückzuführen.
Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 auf Konzernebene von +10 bis 15
Millionen Euro vor Steuern bleibt unverändert bestehen (AG: +5 bis 10 Millionen
Euro).
"Mit dem erstmaligen Konzernzwischenabschluss stellen wir die Entwicklung der
UmweltBank noch transparenter dar und erfüllen zugleich die erhöhten
Anforderungen des Scale-Segments", sagt Vorstandssprecher Dietmar von Blücher
Der Konzernzwischenabschluss hat keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht
unterlegen.
Weitere Informationen
Weiterführende Informationen und Konzernzwischenabschluss befinden sich auf der
Investor-Relations-Webseite der UmweltBank (https://www.umweltbank.de/download/1
1544-Verk%C3%BCrzter-Konzernabschluss-und-Konzernzwischenlagebericht-der-UmweltB
ank-AG.pdf)
Über die UmweltBank AG
Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit
wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den
Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die
Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.
Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.
Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre
Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.
Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse Frankfurt im
Marktsegment Scale sowie im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment
m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter
http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der
Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.
Disclaimer
Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner
Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).
Pressekontakt:
Dr. Florian Wedlich
Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Tel: 0911 / 53 08 - 1007
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6143711
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
