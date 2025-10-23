OTS: UmweltBank AG / UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für ...

Werte in diesem Artikel

UmweltBank legt erstmals Konzernzwischenabschluss für das erste

Halbjahr 2025 vor

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank hat erstmals einen Konzernzwischenabschluss zum

Wer­bung Wer­bung

Halbjahr 2025 erstellt. Anlass ist die Einbeziehung der UmweltBank in das

Scale-Segment der Deutschen Börse, die mit einem erhöhten Transparenzniveau

einhergeht.

Der Konzern weist im Zwischenabschluss ein Ergebnis vor Steuern von +14,8

Millionen Euro aus (AG: +6,7 Millionen Euro). Das im Vergleich zum AG-Abschluss

deutlich höhere Ergebnis ist im Wesentlichen auf den erfolgreichen Vollzug von

zwei externen Immobilientransaktionen zurückzuführen.

Wer­bung Wer­bung

Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 auf Konzernebene von +10 bis 15

Millionen Euro vor Steuern bleibt unverändert bestehen (AG: +5 bis 10 Millionen

Euro).

"Mit dem erstmaligen Konzernzwischenabschluss stellen wir die Entwicklung der

UmweltBank noch transparenter dar und erfüllen zugleich die erhöhten

Anforderungen des Scale-Segments", sagt Vorstandssprecher Dietmar von Blücher

Der Konzernzwischenabschluss hat keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht

Wer­bung Wer­bung

unterlegen.

Weitere Informationen

Weiterführende Informationen und Konzernzwischenabschluss befinden sich auf der

Investor-Relations-Webseite der UmweltBank (https://www.umweltbank.de/download/1

1544-Verk%C3%BCrzter-Konzernabschluss-und-Konzernzwischenlagebericht-der-UmweltB

ank-AG.pdf)

Über die UmweltBank AG

Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit

wirtschaftlichem Erfolg. Sie finanziert ausschließlich Projekte aus den

Bereichen erneuerbare Energien und nachhaltige Immobilien. Damit treibt sie die

Energiewende voran und fördert den sozialen wie ökologischen Wohnungsbau.

Gleichzeitig bietet die grüne Bank nachhaltige Sparprodukte und Wertpapiere an.

Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit verfolgt die UmweltBank ihre

Vision, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse Frankfurt im

Marktsegment Scale sowie im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment

m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter

http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der

Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden.

Disclaimer

Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Erwerb, Halten oder Verkauf einzelner

Finanzinstrumente (Anlageberatung i.S.d. § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG).

Pressekontakt:

Dr. Florian Wedlich

Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

UmweltBank AG

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel: 0911 / 53 08 - 1007

E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de

Internet: http://www.umweltbank.de

Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678

Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann

Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6143711

OTS: UmweltBank AG

ISIN: DE0005570808