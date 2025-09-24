DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.133 -1,5%Euro1,1749 +0,1%Öl69,04 ±-0,0%Gold3.747 +0,3%
Directors' Dealings

Investition vergrößert: Insider greift bei Instone Real Estate Group-Anteilen zu

25.09.25 08:01 Uhr
Instone Real Estate Group gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Zum 22.09.2025 wurde bei Instone Real Estate Group ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 24.09.2025 publik gemacht. Dreyfus, David, Vorstand bei Instone Real Estate Group, fügte am 22.09.2025 2.174 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 9,10 EUR aufgerufen. Die Instone Real Estate Group-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 9,10 EUR.

Die Instone Real Estate Group-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 8,59 EUR. Aktuell verbucht Instone Real Estate Group einen Börsenwert von 373,01 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 43.322.540 Wertpapiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 19.09.2025 statt. Um 1 Anteil für einen Preis von 9,10 EUR baute Dreyfus, David das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen