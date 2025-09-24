Investition vergrößert: Insider greift bei Instone Real Estate Group-Anteilen zu
Instone Real Estate Group gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.
Werte in diesem Artikel
Zum 22.09.2025 wurde bei Instone Real Estate Group ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 24.09.2025 publik gemacht. Dreyfus, David, Vorstand bei Instone Real Estate Group, fügte am 22.09.2025 2.174 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 9,10 EUR aufgerufen. Die Instone Real Estate Group-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 9,10 EUR.
Die Instone Real Estate Group-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 8,59 EUR. Aktuell verbucht Instone Real Estate Group einen Börsenwert von 373,01 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 43.322.540 Wertpapiere.
Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 19.09.2025 statt. Um 1 Anteil für einen Preis von 9,10 EUR baute Dreyfus, David das eigene Portfolio aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Instone Real Estate Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Instone Real Estate Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Instone Real Estate Group SE
Nachrichten zu Instone Real Estate Group AG
Analysen zu Instone Real Estate Group AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|28.10.2024
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|09.05.2024
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.2023
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|28.10.2024
|Instone Real Estate Group Buy
|Baader Bank
|09.05.2024
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.2023
|Instone Real Estate Group Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2022
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.2022
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.05.2022
|Instone Real Estate Group Neutral
|Credit Suisse Group
|20.05.2022
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2022
|Instone Real Estate Group Underweight
|Barclays Capital
|10.11.2022
|Instone Real Estate Group Underweight
|Barclays Capital
|11.10.2022
|Instone Real Estate Group Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Instone Real Estate Group AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen