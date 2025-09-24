Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die SGT German Private Equity GmbH-Aktie
Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der SGT German Private Equity GmbH-Aktie für Bewegung.
Zum 19.09.2025 wurde bei SGT German Private Equity GmbH ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Der Handel wurde am 24.09.2025 öffentlich gemacht. Menz, Stefan, Aufsichtsrat, agierte mit Blick auf den SGT German Private Equity GmbH-Anteilsschein optimistisch. Insgesamt wurden am 19.09.2025 9.351 Aktien zu je 0,68 EUR erworben. Die SGT German Private Equity GmbH-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 0,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die SGT German Private Equity GmbH-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 0,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Letztlich wurden via FSE 1.000 SGT German Private Equity GmbH-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktien von SGT German Private Equity GmbH sind unterdessen 6,62 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 9.587.000 Aktien im Streubesitz.
Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 12.09.2025 statt. Damals deckte sich Menz, Stefan mit 9.958 SGT German Private Equity GmbH-Aktien zu jeweils 0,69 EUR ein.
