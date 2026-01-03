DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.954 -2,7%Euro1,1675 -0,1%Öl60,35 -0,3%Gold4.457 -0,8%
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.096 Punkte

07.01.26 22:28 Uhr
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch haben die Kurse geringfügig nachgegeben. An der Wall Street war es zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen, nachdem Dow-Jones-Index und S&P-500 zunächst noch neue Rekordstände erreicht hatten.

Die Nachrichtenlage war erneut äußerst dünn. Unter den Nebenwerten wurden Payments Group etwa 4 Prozent niedriger getaxt, nachdem das Unternehmen die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe angekündigt hatte. Auf die im November angekündigte Platzierung eigener Aktien will Payments Group nun verzichten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

25.096 25.122 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)

