Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagmittag tiefer

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 192,56 EUR ab.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 192,56 EUR. Bei 191,90 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.637 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 35,22 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 210,44 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

