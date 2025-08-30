DAX23.391 -1,2%ESt505.417 -0,9%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.938 -1,7%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,18 +0,2%Gold3.752 +0,4%
Rheinmetall baut neue Munitionsfabrik in Lettland

25.09.25 12:18 Uhr
Rheinmetall AG
1.955,00 EUR -16,00 EUR -0,81%
Von Cristina Gallardo

DOW JONES--

Rheinmetall baut neue Munitionsfabrik in Lettland

Rheinmetall plant den Bau einer weiteren Munitionsfabrik in Lettland. Damit will der Rüstungskonzern die Produktion erhöhen, um der stark gestiegenen Nachfrage aus den Nato-Mitgliedsstaaten gerecht zu werden. Der DAX-Konzern unterzeichnete am Donnerstag in Hamburg eine vorläufige Vereinbarung über den Bau einer neuen 155-mm-Munitionsfabrik. Die Fabrik werde die Sicherheit der Munitionsversorgung im Baltikum und in Nordeuropa erheblich verbessern, sagte Lettlands Ministerpräsidentin Evika Silina in einer Erklärung. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall bereits eine ähnliche Vereinbarung mit Litauen geschlossen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 06:19 ET (10:19 GMT)

