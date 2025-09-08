Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Airbus SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 194,98 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 195,22 EUR. Bei 195,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 5.992 Airbus SE-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 198,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 1,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.
Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,72 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 210,44 EUR.
Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.
Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,49 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
