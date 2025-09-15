Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Freitagvormittag fester

So entwickelt sich Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 194,68 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 194,68 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 195,00 EUR zu. Mit einem Wert von 194,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.082 Stück gehandelt.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 198,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,88 Prozent. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,78 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,07 Mrd. EUR – ein Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

