XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Bafin-Untersuchung lastet auf Gerresheimer

24.09.25 17:49 Uhr
Aktien
DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch in der Breite wenig getan. Für den DAX ging es um 0,2 Prozent auf 23.667 Punkte nach oben. Gerresheimer wurden von der Nachricht einer Überprüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) deutlich nach unten gedrückt. Rüstungswerte waren dagegen stark gesucht, nachdem US-Präsident Trump in der Ukraine-Politik einen Kurswechsel vollzog.

Der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex überraschte unterdessen negativ. In der Folge gab der Euro deutlich nach von gut 1,18 am Vortag auf 1,1740 Dollar. Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, sprach von erneut enttäuschten Wachstumshoffnungen. Michael Herzum, Chefvolkswirt von Union Investment, betrachtet dagegen das aktuelle Stimmungstief in der deutschen Wirtschaft als nur vorübergehend.

Die Gerresheimer-Aktie knickte um 15,4 Prozent ein, schloss damit aber dennoch deutlich üver dem tagestief. Die Bafin hat eine Untersuchung der 2024er Abschlüsse des Unternehmens eingeleitet und prüft mögliche Überhöhungen der Konzernumsätze. Die Analysten von Metzler bemerkten dazu, dass eine etwaige Korrektur laut dem Unternehmen nur von geringem Einfluss auf Umsatz und Ergebnis wäre.

Im Rüstungssegment gewannen Rheinmetall 3,5 Prozent, Renk 8,0, Hensoldt 8,0 und Alzchem 4,8 Prozent. Für Kauflaune sorgte Donald Trump mit der Aussage, dass die Ukraine das gesamte an Russland verlorene Territorium zurückgewinnen könne. Bislang hatte er daran festgehalten, dass Kiew Gebietsverluste in Kauf nehmen müsse, um ein Friedensabkommen zu erreichen. Daneben verwiesen Marktteilnehmer darauf, dass die jüngsten Verletzungen von Lufträumen durch Russland den Druck erhöhten, Waffen zu liefern.

Tagessieger im DAX waren Commerzbank mit einem Plus von 4,4 Prozent. Die Bank hat die erforderlichen Genehmigungen für den geplanten Aktienrückkauf durch die EZB und die Finanzagentur des Bundes erhalten und will nun den Rückkauf über bis zu 1 Milliarde Euro am Donnerstag beginnen. Deutsche Bank gaben um 0,6 Prozent nach.

Im SDAX verbesserten sich SFC Energy um 2,2 Prozent. Der Brennstoffzellenhersteller hatte den Erhalt von Folgeaufträge über 9,3 Millionen kanadische Dollar von einem großen kanadischen Öl- und Gasproduzenten mitgeteilt.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.666,81 +0,2% +18,6%

DAX-Future 23.813,00 +0,5% +16,2%

XDAX 23.678,88 +0,5% +18,8%

MDAX 30.309,84 +0,1% +18,3%

TecDAX 3.653,44 +0,3% +6,6%

SDAX 17.024,23 +0,1% +24,0%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,22 -2

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 19 21 0 2.009,0 53,3 3.291,5 48,2

MDAX 23 27 0 460,9 27,4 537,0 24,3

TecDAX 16 14 0 587,1 19,0 731,8 16,9

SDAX 35 30 5 72,6 7,5 116,8 8,9

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 11:50 ET (15:50 GMT)

