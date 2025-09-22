Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Airbus SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 195,82 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 195,82 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 196,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 196,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.969 Airbus SE-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 198,34 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 36,30 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 210,44 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
