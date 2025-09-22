DAX23.657 +0,6%ESt505.479 +0,7%Top 10 Crypto15,61 -0,7%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1802 ±0,0%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Notierung im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag mit Aufschlag

23.09.25 12:05 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Airbus SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 195,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195,86 EUR -0,36 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 195,82 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 196,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 196,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.969 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,34 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 36,30 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 210,44 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus Analyse: Goldman Sachs erhöht Einstufung der Aktie auf Buy

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren eingefahren

Airbus SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
