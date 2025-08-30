DAX23.629 -0,2%ESt505.460 +0,1%Top 10 Crypto16,30 -1,5%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.256 -0,1%Euro1,1739 -0,4%Öl67,15 -0,6%Gold3.651 +0,2%
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
ANALYSE-FLASH: Goldman nimmt Rheinmetall mit 'Buy' wieder auf - Ziel 2200 Euro

19.09.25 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.916,50 EUR -2,00 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 2200 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts des größten Wiederbewaffnungszyklus' in Europa seit den frühen Tagen des Kalten Kriegs sehe er den Rüstungssektor positiv, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die hohen Bewertungen verlangten allerdings eine selektive Vorgehensweise. Als seinen Favoriten nennt der Experte BAE Systems. Derweil passe das Produktportfolio von Rheinmetall am besten zu den bestehenden Verteidigungsdefiziten, und die Bewertung werde den mittelfristigen Aussichten noch nicht gerecht. Bei Renk erscheine die Bewertung schon angemessen./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

