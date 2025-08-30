ANALYSE-FLASH: Goldman nimmt Rheinmetall mit 'Buy' wieder auf - Ziel 2200 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 2200 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts des größten Wiederbewaffnungszyklus' in Europa seit den frühen Tagen des Kalten Kriegs sehe er den Rüstungssektor positiv, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die hohen Bewertungen verlangten allerdings eine selektive Vorgehensweise. Als seinen Favoriten nennt der Experte BAE Systems. Derweil passe das Produktportfolio von Rheinmetall am besten zu den bestehenden Verteidigungsdefiziten, und die Bewertung werde den mittelfristigen Aussichten noch nicht gerecht. Bei Renk erscheine die Bewertung schon angemessen./gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen