Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Mittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1.903,50 EUR.
Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1.903,50 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.926,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1.918,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.733 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 1.983,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 310,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,29 EUR belaufen. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.900,75 EUR.
Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|15.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
