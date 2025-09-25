DAX23.620 +0,4%ESt505.468 +0,4%Top 10 Crypto15,10 -1,0%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1681 +0,1%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall kommt am Vormittag kaum vom Fleck

26.09.25 09:27 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Rheinmetall zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 1.978,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1.978,50 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.984,00 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.963,50 EUR. Bei 1.979,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 19.702 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.984,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2025 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 0,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 76,56 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,38 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.137,78 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 2,43 Mrd. EUR gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

