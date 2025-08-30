Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 1.970,00 EUR ab.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 1.970,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.944,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.971,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 117.419 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.983,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 0,66 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 463,80 EUR am 04.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,32 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.092,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,74 EUR je Aktie.

