Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 1.939,50 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 1.939,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.959,00 EUR. Mit einem Wert von 1.940,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 127.596 Stück.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.983,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 2,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Mit Abgaben von 76,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2.092,50 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rüstungsaktien bleiben im Fokus: So schlagen sich Rheinmetall, HENSOLDT und RENK am Dienstag

Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus

Änderungen in EURO STOXX 50, Stoxx Europe 50, FTSE 100 und S&P 500: Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und Robinhood betroffen