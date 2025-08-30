Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 1.957,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 1.957,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.944,00 EUR. Bei 1.971,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 67.048 Stück.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.983,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 1,30 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 463,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2024). Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 322,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.092,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,74 EUR im Jahr 2025 aus.

