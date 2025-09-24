Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 1.960,00 EUR abwärts.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 1.960,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.952,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.971,00 EUR. Bisher wurden heute 12.705 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.983,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 463,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,32 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 2.092,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

