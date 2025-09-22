Energiehersteller Verbio mit Gewinneinbruch

LEIPZIG (dpa-AFX) - Rückläufige Preise und gesunkene Gewinnspannen bei Bioethanol und Biomethan haben dem Biokraftstoffhersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) im vergangenen Geschäftsjahr stark zugesetzt. Hinzu kamen Wertberichtigungen auf Lagerbestände, wie das Leipziger Unternehmen mitteilte.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach nach vorläufigen Zahlen von 121,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 14,2 Millionen Euro ein. Der Umsatz sank leicht von 1,66 auf 1,58 Milliarden Euro. Einen Gewinn nach Steuern nannte das Unternehmen nicht.

Die Produktion konnte Verbio jedoch ausweiten: Mehr als 1,2 Millionen Tonnen Biodiesel und Bioethanol sowie 1190 Gigawattstunden Biomethan bedeuteten neue Höchstwerte. Auch das CO2-Einsparpotenzial der erzeugten Produkte stieg von 4,4 auf 5,5 Millionen Tonnen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Juni) zeigt sich der Konzern optimistisch. Der Vorstand erwartet eine deutliche Erholung des Ergebnisses auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Hintergrund seien unter anderem eine Normalisierung der Marktbedingungen in Europa sowie der Hochlauf der US-Anlage im Bundesstaat Iowa.

Damit seien die vorab veröffentlichten Eckdaten bestätigt worden, bemerkte Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr entspreche den Erwartungen. Der Aktienkurs stieg um zuletzt noch um 1,6 Prozent.

Vorstand und Aufsichtsrat kündigten an, der Hauptversammlung im Dezember vorzuschlagen, die Zahlung einer Dividende in diesem Jahr auszusetzen. Man wolle den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vortragen./djj/DP/stk