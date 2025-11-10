DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.764 +1,1%Euro1,1566 +0,1%Öl64,16 +0,7%Gold4.064 +1,6%
Mögliches Shutdown-Ende: US-Senat nimmt erste Hürde

10.11.25 06:21 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden./gei/DP/zb