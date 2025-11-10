Analystenbewertung

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen.

Die Gewinnentwicklung der Airline-Holding dürfte sich im vierten Quartal nach dem enttäuschenden dritten bessern, schrieb Harry Gowers am Sonntag. Zudem rechnet er im Zuge der Jahresbilanz mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen in einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro im Basisszenario. International Consolidated Airlines ist sein Branchenfavorit, und die Aktien stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan.

