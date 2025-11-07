International Consolidated Airlines Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnentwicklung der Airline-Holding dürfte sich im vierten Quartal nach dem enttäuschenden dritten bessern, schrieb Harry Gowers am Sonntag. Zudem rechnet er im Zuge der Jahresbilanz mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen in einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro im Basisszenario. IAG ist sein Branchenfavorit, und die Aktien stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 22:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|08:31
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
