International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 19,09 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane senkte nach den jüngsten Quartalszahlen in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre bis 2027. Damit sei er für die Airline-Holding mit Blick auf 2025 und 2026 aber immer noch optimistischer als der Marktkonsens. Der Rückenwind durch die Kerosinpreise, eine positive Kapazitäten-Entwicklung und die Aussicht auf weitere Gewinnausschüttungen an die Aktionäre ließen Gutes für 2026 erwarten. Dazu sei die Aktie sehr attraktiv bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,35 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|08:31
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08:31
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08:31
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research