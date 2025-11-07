DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.327 +0,0%Top 10 Crypto 14,30 +3,4%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.852 +1,2%Euro 1,1571 +0,1%Öl 64,15 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, BYD, Stabilus, im Fokus
Expeditors International - Steigende Luftfracht-Volumina schieben Ergebnis deutlich an!
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
International Consolidated Airlines Aktie

4,22 EUR ±0,00 EUR +0,02 %
STU
4,22 EUR -0,56 EUR -11,71 %
GVIE
Marktkap. 19,09 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines S.A.
4,22 EUR 0,00 EUR 0,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane senkte nach den jüngsten Quartalszahlen in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre bis 2027. Damit sei er für die Airline-Holding mit Blick auf 2025 und 2026 aber immer noch optimistischer als der Marktkonsens. Der Rückenwind durch die Kerosinpreise, eine positive Kapazitäten-Entwicklung und die Aussicht auf weitere Gewinnausschüttungen an die Aktionäre ließen Gutes für 2026 erwarten. Dazu sei die Aktie sehr attraktiv bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,35 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:31 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
08:01 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

dpa-afx Analystenbewertung JPMorgan bleibt bei Kaufempfehlung für IAG-Aktie - Aktienrückkäufe erwartet JPMorgan bleibt bei Kaufempfehlung für IAG-Aktie - Aktienrückkäufe erwartet
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 schließt mit Verlusten
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
dpa-afx IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 im Minus
dpa-afx IAG: Schwächeres US-Geschäft lastet auf Umsätzen - Aktie bricht ein
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Business Times British Airways-owner IAG third-quarter profit inline with expectations
Financial Times IAG says US market improving after summer air travel slowdown
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Are Investors Undervaluing International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Right Now?
EN, TheGuardian BA stalls over paying out £220 flight compensation
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Despite Fast-paced Momentum, International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is Still a Bargain Stock
Financial Times IAG and Ryanair bosses slam ‘continuous’ French strikes as ‘impossible’ for airlines
