Daimler Truck Aktie

34,80 EUR +0,32 EUR +0,93 %
STU
Marktkap. 25,43 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

RBC Capital Markets

Daimler Truck Outperform

08:21 Uhr
Daimler Truck Outperform
Daimler Truck
34,80 EUR 0,32 EUR 0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der schwierigen Lage auf dem nordamerikanischen Frachtmarkt und der politischen Unsicherheit, die vor 2026 kaum abnehmen dürfte, seien kurzfristige Kurstreiber für den Nutzfahrzeughersteller schwer auszumachen, schrieb Nick Housden in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Angesichts der niedrigen Bewertung, obwohl Volumen und Margen deutlich unter ihren Spitzenwerten lägen, überwögen die Chancen in den kommenden zwölf Monaten aber die Risiken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
34,48 €		 Abst. Kursziel*:
21,81%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
34,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,69%
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Daimler Truck

08:21 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
07.11.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Daimler Truck Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Daimler Truck

dpa-afx Daimler Truck-Aktie fällt nach deutlichem Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit Abschlägen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 3: Daimler Truck verlieren - Lage weiter unsicher
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro
finanzen.net Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Mittag ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Zahlen bewegen Daimler Truck kaum - Lage weiter unsicher
finanzen.net Daimler Truck-Analyse: UBS AG stuft Daimler Truck-Aktie mit Neutral ein
EQS Group EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy
Benzinga General Dynamics And Daimler Truck Expand Collaboration On Military Logistics
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Strong Q2 performance - reduced outlook for 2025
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
Financial Times Daimler Truck considers China production exit as it faces ‘crazy’ down cycle
