Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, BYD, Stabilus, im Fokus
Expeditors International - Steigende Luftfracht-Volumina schieben Ergebnis deutlich an!
Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
Profil

SUSS MicroTec Aktie

33,04 EUR +2,16 EUR +6,99 %
STU
Marktkap. 581,11 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

UBS AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

08:01 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
33,04 EUR 2,16 EUR 6,99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 30 auf 39 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Madeleine Jenkins begründete ihre am Montag vorliegende Kaufempfehlung mit der optimistischeren Einschätzung der Aufträge aus dem KI-Bereich. Die Markterwartungen an den Chipausrüster für 2026 bärgen kaum noch Risiken. Der Kapitalmarkttag am 17. November und die mittelfristigen Ziele dürften den Aktien Auftrieb geben, schätzt Jenkins./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
15,93%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
Analyst Name:
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

