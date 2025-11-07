Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 23,99 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er gehe bei dem Düngerhersteller von einer weiter guten Geschäftsentwicklung in allen Bereichen aus, schrieb Andrew Wong in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies sollte das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit des Unternehmens untermauern, in jedem Geschäftszyklus einen soliden freien Barmittelzufluss zu erzielen. Die Konsensschätzungen und der Aktienkurs hätten etwas wenig Luft nach oben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / EST
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 70,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 56,88
|Abst. Kursziel*:
23,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 56,89
|Abst. Kursziel aktuell:
23,04%
|
Analyst Name:
Andrew Wong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 64,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
