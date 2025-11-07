DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.327 +0,0%Top 10 Crypto 14,30 +3,4%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.852 +1,2%Euro 1,1571 +0,1%Öl 64,15 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

48,70 EUR +0,64 EUR +1,33 %
STU
56,89 USD +1,26 USD +2,26 %
BTT
Marktkap. 23,99 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

RBC Capital Markets

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

08:01 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
48,70 EUR 0,64 EUR 1,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er gehe bei dem Düngerhersteller von einer weiter guten Geschäftsentwicklung in allen Bereichen aus, schrieb Andrew Wong in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies sollte das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit des Unternehmens untermauern, in jedem Geschäftszyklus einen soliden freien Barmittelzufluss zu erzielen. Die Konsensschätzungen und der Aktienkurs hätten etwas wenig Luft nach oben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 56,88		 Abst. Kursziel*:
23,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 56,89		 Abst. Kursziel aktuell:
23,04%
Analyst Name:
Andrew Wong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 64,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

08:01 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral UBS AG
13.10.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
01.10.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Nutrien (Ex Potash Agrium): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mining.com Nutrien weighs phosphate unit sale
Zacks Nutrien (NTR) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Intrepid Potash (IPI) Q3 Earnings Lag Estimates
Zacks Nutrien (NTR) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
Mining.com Kore Potash weighs sale or fresh funding to advance Congo mine
Zacks Nutrien (NTR) Q3 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
Benzinga EXCLUSIVE: Brazil Potash Appoints Advisor To Unlock Global Funding Opportunities
Zacks Nutrien (NTR) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
