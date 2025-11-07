International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 19,09 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 470 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding habe als letzte innerhalb der Branche ihre Quartalszahlen vorgelegt, die die erwartete Ertragsschwäche in Nordamerika gezeigt hätten, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Kursreaktion auf die leicht verfehlten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) sei heftig ausgefallen. IAG habe dank einer weiter robusten Nachfrage die Kosten- und Investitionsziele beibehalten und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Daher hält er seinen Branchenfavoriten weiter für attraktiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,75 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
