DAX 23.925 +1,5%ESt50 5.648 +1,5%MSCI World 4.334 +0,2%Top 10 Crypto 14,48 +4,8%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.614 +1,0%Euro 1,1568 +0,1%Öl 64,13 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Take Two 914508 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Top News
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

International Consolidated Airlines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,22 EUR ±0,00 EUR +0,02 %
STU
3,98 CHF +0,08 CHF +1,92 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,09 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H6AJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0177542018

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

09:01 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,22 EUR 0,00 EUR 0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 470 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding habe als letzte innerhalb der Branche ihre Quartalszahlen vorgelegt, die die erwartete Ertragsschwäche in Nordamerika gezeigt hätten, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Die Kursreaktion auf die leicht verfehlten operativen Ergebniserwartungen (Ebit) sei heftig ausgefallen. IAG habe dank einer weiter robusten Nachfrage die Kosten- und Investitionsziele beibehalten und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Daher hält er seinen Branchenfavoriten weiter für attraktiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,75 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

09:01 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:31 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
08:01 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

dpa-afx Analystenbewertung IAG-Titel gefragt: JPMorgan bleibt bei Kaufempfehlung für IAG-Aktie - Aktienrückkäufe erwartet IAG-Titel gefragt: JPMorgan bleibt bei Kaufempfehlung für IAG-Aktie - Aktienrückkäufe erwartet
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 schließt mit Verlusten
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
dpa-afx IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 im Minus
Business Times British Airways-owner IAG third-quarter profit inline with expectations
Financial Times IAG says US market improving after summer air travel slowdown
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Are Investors Undervaluing International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Right Now?
EN, TheGuardian BA stalls over paying out £220 flight compensation
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Despite Fast-paced Momentum, International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is Still a Bargain Stock
Financial Times IAG and Ryanair bosses slam ‘continuous’ French strikes as ‘impossible’ for airlines
RSS Feed
International Consolidated Airlines S.A. zu myNews hinzufügen