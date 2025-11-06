Stabilus Aktie
Marktkap. 505,12 Mio. EURKGV 12,92 Div. Rendite 3,13%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Marc-Rene Tonn am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Free Cashflow des Autozulieferers sei stark./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stabilus Buy
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,45 €
|Abst. Kursziel*:
105,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
106,09%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stabilus SE
|09:41
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
