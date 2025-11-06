DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
Stabilus Aktie

21,35 EUR +0,85 EUR +4,15 %
STU
Marktkap. 505,12 Mio. EUR

KGV 12,92 Div. Rendite 3,13%
WKN STAB1L
WKN STAB1L

ISIN DE000STAB1L8
ISIN DE000STAB1L8

Warburg Research

Stabilus SE Buy

11:26 Uhr
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
21,35 EUR 0,85 EUR 4,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Marc-Rene Tonn am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Free Cashflow des Autozulieferers sei stark./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Buy

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,45 €		 Abst. Kursziel*:
105,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
106,09%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

09:41 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stabilus Outperform Bernstein Research
19.09.25 Stabilus Buy Warburg Research
05.08.25 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Stabilus SE

dpa-afx Vorläufige Zahlen Stabilus-Aktie zieht an: Autozulieferer wegen schwacher Konjunktur mit Gewinneinbruch Stabilus-Aktie zieht an: Autozulieferer wegen schwacher Konjunktur mit Gewinneinbruch
EQS Group EQS-News: Stabilus SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für GJ2025 und erfüllt Prognose  
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung 2026 Dr. Frank Heinricht zur Wahl vor
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit Zuschlägen
EQS Group EQS-News: Stabilus SE publishes preliminary figures for FY2025 and fulfills forecast
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Stabilus SE: The Supervisory Board will propose the election of Dr. Frank Heinricht at the 2026 Annual General Meeting
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Stabilus SE initiates transformation program to boost long-term competitiveness
