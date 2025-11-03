DAX 23.495 -1,0%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,39 -4,2%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.292 -1,7%Euro 1,1565 +0,1%Öl 63,78 +0,3%Gold 3.998 +0,5%
International Consolidated Airlines Aktie

4,71 EUR +0,01 EUR +0,28 %
STU
3,97 CHF -0,42 CHF -9,55 %
BRX
Marktkap. 22,18 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

13:31 Uhr
International Consolidated Airlines Overweight
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,71 EUR 0,01 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe im dritten Quartal wegen der Schwäche auf den Transatlantik-Strecken die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Harry Gowers am Freitag. Dank der unveränderten Gesamtjahresziele sei im vierten Quartal aber wieder Besserung zu erwarten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

13:31 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
11:41 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
10:11 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09:31 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

dpa-afx Bilanz im Blick IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence
finanzen.net Zurückhaltung in London: FTSE 100 im Minus
dpa-afx IAG: Schwächeres US-Geschäft lastet auf Umsätzen - Aktie bricht ein
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwacher Handel: FTSE 100 sackt schlussendlich ab
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie
Business Times British Airways-owner IAG third-quarter profit inline with expectations
Financial Times BA owner IAG hit by weaker US demand over summer
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Are Investors Undervaluing International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Right Now?
EN, TheGuardian BA stalls over paying out £220 flight compensation
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Despite Fast-paced Momentum, International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is Still a Bargain Stock
Financial Times IAG and Ryanair bosses slam ‘continuous’ French strikes as ‘impossible’ for airlines
