Hannover Rück hebt Gewinnziel trotz Kalifornien-Feuer an - Latte für 2026 höher
Werte in diesem Artikel
HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien in diesem Jahr mit mehr Gewinn als ursprünglich gedacht. Dank eines katastrophenarmen Sommers soll der Überschuss nun rund 2,6 Milliarden Euro erreichen und damit 200 Millionen mehr als bisher angekündigt, teilte der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Hannover mit. Im kommenden Jahr sollen es dann sogar mindestens 2,7 Milliarden Euro werden, wie Vorstandschef Clemens Jungsthöfel ankündigte.
Im dritten Quartal verdiente die Hannover Rück auch wegen in Kauf genommener Verluste bei Kapitalanlagen 651 Millionen Euro und damit zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf Sicht der ersten neun Monate legte der Überschuss jedoch um knapp acht Prozent auf 2 Milliarden Euro zu. Dabei kamen dem Konzern geringere Großschäden zugute: Diese fielen mit knapp 1,2 Milliarden Euro rund zehn Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, obwohl allein die Zerstörungen durch die Waldbrände in Kalifornien im Januar den Konzern 615 Millionen Euro kosteten./stw/stk
