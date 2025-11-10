10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Erholungskurs

Der DAX dürfte nach zwei schwächeren Wochen dürfte der DAX am Montag mit einer deutlichen Erholung starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex auf XETRA etwa 1,5 Prozent höher bei 23.912 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

Die asiatischen Aktienmärkten zeigen sich zum Start der neuen Woche höher. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 am Montag 1,26 Prozent auf 50.911,76 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich ein Plus von 0,45 Prozent auf 4.015,40 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong rückt unterdessen 1,52 Prozent auf 26.640,61 Punkte vor.

3. Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten

Der US-Pharmariese Pfizer ist als Gewinner aus dem Bieterwettkampf mit dem Rivalen Novo Nordisk um die US-Adipositas-Spezialistin Metsera hervorgegangen. Zur Nachricht

4. Mögliches Shutdown-Ende: Senat macht ersten Schritt zur Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte

Erstmals seit Beginn des Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Zur Nachricht

5. HelloFresh-Aktie: Anschuldigungen von Grizzly Research nach Shortseller-Attacke zurückgewiesen

HelloFresh hat einen Bericht des Shortsellers Grizzly Research "entschieden" zurückgewiesen, der unter anderem dem Management vorgeworfen hatte, sich auf Kosten der Aktionäre zu bereichern. Zur Nachricht

6. Plug Power, BigBear.AI und Barrick Mining präsentieren Zahlen für das abgelaufene Quartal

In den USA richtet sich heute die Aufmerksamkeit auf die kommenden Bilanzen von Plug Power, BigBear.ai und Barrick Mining. Was Analysten erwarten

7. Siemens: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand

Siemens steht offenbar kurz davor, einen großen Teil seiner Beteiligung an Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten. Zur Nachricht

8. UPS-Aktie: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

Nach dem Absturz einer MD-11 Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS hat die US-Luftsicherheitsbehörde ein Flugverbot für dieses Modell ausgesprochen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise zeigen sich zum Start der neuen Woche höher: Brent kostet 64,20 US-Dollar je Barrell, für WTI wird ein Preis von 60,32 US-Dollar je Barrell aufgerufen.

10. Euro zum Dollar wenig bewegt

Der Euro bewegt sich weiter in einer eigenen Handelsspanne. Am Morgen wird EUR/USD bei 1,1564 festgestellt.