DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,07 +0,6%Gold4.075 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Take Two 914508 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Highland Critical Mineral, SUSS, Stabilus, im Fokus
Top News
DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

10 News, die Sie kennen sollten - Shutdown-Ende eingeläutet? Barrick Mining, BigBear.AI und Plug Power mit Bilanzen

10.11.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Barrick Mining, BigBear.AI und Plug Power gewähren Blick in die Bücher | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.570,0 PKT -164,1 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.241,8 PKT -244,1 PKT -0,92%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.911,8 PKT 635,4 PKT 1,26%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.997,6 PKT -10,2 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX vor Erholungskurs

Der DAX dürfte nach zwei schwächeren Wochen dürfte der DAX am Montag mit einer deutlichen Erholung starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex auf XETRA etwa 1,5 Prozent höher bei 23.912 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

Die asiatischen Aktienmärkten zeigen sich zum Start der neuen Woche höher. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 am Montag 1,26 Prozent auf 50.911,76 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich ein Plus von 0,45 Prozent auf 4.015,40 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong rückt unterdessen 1,52 Prozent auf 26.640,61 Punkte vor.

3. Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten

Wer­bung

Der US-Pharmariese Pfizer ist als Gewinner aus dem Bieterwettkampf mit dem Rivalen Novo Nordisk um die US-Adipositas-Spezialistin Metsera hervorgegangen. Zur Nachricht

4. Mögliches Shutdown-Ende: Senat macht ersten Schritt zur Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte

Erstmals seit Beginn des Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Zur Nachricht

Wer­bung

5. HelloFresh-Aktie: Anschuldigungen von Grizzly Research nach Shortseller-Attacke zurückgewiesen

HelloFresh hat einen Bericht des Shortsellers Grizzly Research "entschieden" zurückgewiesen, der unter anderem dem Management vorgeworfen hatte, sich auf Kosten der Aktionäre zu bereichern. Zur Nachricht

6. Plug Power, BigBear.AI und Barrick Mining präsentieren Zahlen für das abgelaufene Quartal

In den USA richtet sich heute die Aufmerksamkeit auf die kommenden Bilanzen von Plug Power, BigBear.ai und Barrick Mining. Was Analysten erwarten

7. Siemens: Direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil offenbar auf dem Prüfstand

Siemens steht offenbar kurz davor, einen großen Teil seiner Beteiligung an Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten. Zur Nachricht

8. UPS-Aktie: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

Nach dem Absturz einer MD-11 Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS hat die US-Luftsicherheitsbehörde ein Flugverbot für dieses Modell ausgesprochen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise zeigen sich zum Start der neuen Woche höher: Brent kostet 64,20 US-Dollar je Barrell, für WTI wird ein Preis von 60,32 US-Dollar je Barrell aufgerufen.

10. Euro zum Dollar wenig bewegt

Der Euro bewegt sich weiter in einer eigenen Handelsspanne. Am Morgen wird EUR/USD bei 1,1564 festgestellt.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:35dailyDAX: Dreistelliges Plus zum Wochenauftakt
08:35dailyDAX: Dreistelliges Plus zum Wochenauftakt
08:35dailyDAX: Dreistelliges Plus zum Wochenauftakt
08:23DAX dürfte zum Wochenauftakt einen Erholungsversuch starten - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
08:19Aktien Frankfurt Ausblick: Erholungsversuch - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns
08:14Die große Siemens-Entscheidung
08:0010 News, die Sie kennen sollten - Shutdown-Ende eingeläutet? Barrick Mining, BigBear.AI und Plug Power mit Bilanzen
08:00Trading Idee: DAX - Hochlauf bis 24.500 Punkte weiter auf dem Plan
mehr