Aktie im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Einbußen

26.09.25 16:10 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 1.966,00 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1.966,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.959,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1.979,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 108.383 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.984,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 0,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,38 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.137,78 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall BuyUBS AG
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

