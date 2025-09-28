DAX aktuell

Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung ging es für den deutschen Leitindex nordwärts. Impulse gingen am Nachmittag von den US-Inflationsdaten aus.

Zum Handelsbeginn tendierte der DAX 0,28 Prozent höher bei 23.601,19 Punkten. Danach hielt er sich auf grünem Terrain. Am Nachmittag stieg er zeitweise auf ein Tageshoch bei 23.756,04 Zählern. Zum Handelsschluss zeigte er sich noch 0,87 Prozent stärker bei 23.739,47 Zählern.

Die Gewinne reichten aus, um dem DAX eine mehr oder weniger ausgeglichene Wochenbilanz zu bescheren. Allerdings gelang es dem Leitindex weiterhin nicht, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. In New York hatten die wichtigsten Indizes am Vorabend weiterhin ihre vorherige Rekordjagd konsolidiert.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Trump-Zölle im Fokus

Impulse gingen einmal mehr von den Zoll-Plänen von US-Präsident Trump aus. Er kündigte für den 1. Oktober 100-prozentige Zölle auf Arzneimittel an, sofern die Arzneimittelhersteller keine Fabriken in den USA bauen. Zu den weiteren Zöllen, die Trump ankündigte, gehören Abgaben auf große Lastwagen und Haushaltswaren. Von dieser Seite bleibt somit die Verunsicherung bestehen, dass neue Zoll-Barrieren jederzeit die europäischen Exporteure treffen könnten.

US-Inflationsdaten sorgen für Bewegung

Am Nachmittag stand mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank zur Veröffentlichung an. Die US-Inflationsdaten für August lagen mit 2,7 Prozent beim PCE und 2,9 Prozent beim Kern-PCE im Rahmen der Erwartungen. Die privaten Konsumausgaben stiegen im Monatsvergleich mit 0,6 Prozent stärker als prognostiziert, während auch die Einkommen mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent über den Erwartungen lagen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires