Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 1.970,00 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 1.970,00 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.963,50 EUR. Bei 1.979,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 57.262 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.984,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Mit Abgaben von 76,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,38 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.137,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,58 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

