AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall im Minus nach frühem Rekordhoch
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anders als in den Tagen zuvor ist der Rheinmetall-Aktie (Rheinmetall) am Freitag ein Rekordhoch gelungen. Allerdings wurde die alte Bestmarke mit 1.984 Euro nur knapp um einen Euro überboten. Gefragt waren die Papiere des Rüstungskonzerns auch nicht von Dauer, denn zuletzt lagen sie mit 0,6 Prozent wieder im Minus. Mit RENK und HENSOLDT tendierten auch die anderen beiden deutschen Rüstungswerte bis zu zwei Prozent schwächer.
Es wirkte damit nicht nachhaltig, dass nun auch die UBS für Rheinmetall ein hohes Kursziel von 2.500 Euro nannte und zu den Experten von MWB Research aufschloss. UBS-Experte Sven Weier honorierte eine langfristig bessere Berechenbarkeit der Geschäfte. Denn die deutschen Budgetpläne führten wohl bis 2040 zu steigenden Investitionen im Einklang mit den Nato-Zielen.
Weier sieht damit über kurzfristige Skepsis hinweg, auf das Jahr 2025 lege er bei Rheinmetall "kein besonderes Gewicht". Den Konsens für das dritte Quartal hält er für zu hoch wegen verzögerter Munitionslieferungen aus dem Werk im spanischen Murcia. Das Erreichen der Jahresziele könnte aufgrund voraussichtlich zu später deutscher Bestellungen schwierig werden.
Rheinmetall geht also nach der Rally zunächst der Schwung aus für eine weitere Annäherung an die 2.000-Euro-Marke. 2025 haben sie ihren Wert nochmals verdreifacht im Zuge der Rekordjagd, die mit der russischen Invasion im Februar 2022 begonnen hat. Im Vergleich zur Zeit davor sind sie mittlerweile das zwanzigfache Wert, und unter Deutschlands größten Konzernen auf den fünften Platz aufgestiegen./tih/ag/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen