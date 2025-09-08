Augsburg bleibt Schlüsselstandort für Ariane-6-Raketen
AUGSBURG (dpa-AFX) - Das Augsburger Raumfahrtunternehmen MT Aerospace bleibt auch die kommenden Jahre ein wichtiger Lieferant für das europäische Ariane-Raketenprogramm. Wie die MT Aerospace AG und die Arianegroup mitteilten, werden in Augsburg weiterhin Komponenten für die Schwerlastrakete Ariane 6 gebaut. "Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von Tanks und wichtigen Strukturkomponenten für die Ober- und Hauptstufen der Flugmodelle 16 bis 42 der Ariane 6", hieß es.
Laut einer MT-Aerospace-Sprecherin hat der Auftrag einen Umfang im dreistelligen Euro-Millionenbereich. Die genaue Summe dürfe nicht genannt werden. Die Auslieferung der Bauteile werde kontinuierlich voraussichtlich bis zum Jahr 2029 erfolgen. Es sei geplant, künftig neun Starts der Ariane 6 pro Jahr zu ermöglichen. "Die Ariane 6 wird bis weit in das nächste Jahrzehnt das Rückgrat des europäischen Zugangs zum Weltraum sein", sagte MT-Aerospace-Chef Ulrich Scheib.
Das Augsburger Unternehmen liefert schon seit Jahrzehnten wichtige Bauteile für das europäische Weltraumprogramm und war auch bereits wesentlich am Bau der früheren Ariane 5 beteiligt. MT Aerospace gehört zum Bremer Raumfahrtkonzern OHB (OHB SE) und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Die unbemannten Ariane-Trägerraketen starten im Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana und bringen von dort Satelliten ins All. Die ArianeGroup gehört dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus (Airbus SE) und dem französischen Luftfahrtzulieferer und Triebwerksbauer SAFRAN./uvo/DP/stw
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
