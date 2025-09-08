DAX23.734 +0,9%ESt505.499 +1,0%Top 10 Crypto15,10 -1,1%Dow46.170 +0,5%Nas22.373 -0,1%Bitcoin93.929 +0,6%Euro1,1687 +0,2%Öl69,94 +0,4%Gold3.774 +0,7%
Augsburg bleibt Schlüsselstandort für Ariane-6-Raketen

26.09.25 15:19 Uhr
Airbus SE
Airbus SE
195,28 EUR 0,28 EUR 0,14%
OHB SE
84,00 EUR 4,00 EUR 5,00%
SAFRAN S.A.
295,90 EUR 4,80 EUR 1,65%
AUGSBURG (dpa-AFX) - Das Augsburger Raumfahrtunternehmen MT Aerospace bleibt auch die kommenden Jahre ein wichtiger Lieferant für das europäische Ariane-Raketenprogramm. Wie die MT Aerospace AG und die Arianegroup mitteilten, werden in Augsburg weiterhin Komponenten für die Schwerlastrakete Ariane 6 gebaut. "Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von Tanks und wichtigen Strukturkomponenten für die Ober- und Hauptstufen der Flugmodelle 16 bis 42 der Ariane 6", hieß es.

Laut einer MT-Aerospace-Sprecherin hat der Auftrag einen Umfang im dreistelligen Euro-Millionenbereich. Die genaue Summe dürfe nicht genannt werden. Die Auslieferung der Bauteile werde kontinuierlich voraussichtlich bis zum Jahr 2029 erfolgen. Es sei geplant, künftig neun Starts der Ariane 6 pro Jahr zu ermöglichen. "Die Ariane 6 wird bis weit in das nächste Jahrzehnt das Rückgrat des europäischen Zugangs zum Weltraum sein", sagte MT-Aerospace-Chef Ulrich Scheib.

Das Augsburger Unternehmen liefert schon seit Jahrzehnten wichtige Bauteile für das europäische Weltraumprogramm und war auch bereits wesentlich am Bau der früheren Ariane 5 beteiligt. MT Aerospace gehört zum Bremer Raumfahrtkonzern OHB (OHB SE) und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Die unbemannten Ariane-Trägerraketen starten im Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana und bringen von dort Satelliten ins All. Die ArianeGroup gehört dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus (Airbus SE) und dem französischen Luftfahrtzulieferer und Triebwerksbauer SAFRAN./uvo/DP/stw

mehr Analysen