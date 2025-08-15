Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung
Die Anleger im Rüstungssektor zeigen sich mit Blick auf die politischen Gespräche über die Ukraine wieder zuversichtlicher.
Werte in diesem Artikel
• Aktien der Rüstungskonzerne HENSOLDT, RENK und Rheinmetall legen zu
• Anleger interpretieren die jüngsten diplomatischen Entwicklungen als Fortsetzung des Bedarfs an Rüstungsgütern
• Reise europäischer Politiker mit Selenskyj nach Washington wird als Zeichen für eine koordinierte Strategie und anhaltende Unterstützung gewertet
Nach anfänglicher Unsicherheit über die Ergebnisse des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, gewinnen die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen wieder an Fahrt. Die Anleger scheinen die jüngsten diplomatischen Bemühungen als Bestätigung für eine anhaltend hohe Nachfrage nach militärischer Ausrüstung zu werten.
Rüstungssektor reagiert mit Käufen auf politische Signale
Die unklaren Signale des Gipfeltreffens in Alaska hatten am Markt zunächst für eine zurückhaltende Stimmung gesorgt. Doch die Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Washington wird nun als Zeichen einer geschlossenen Front gewertet. Die Betonung von "NATO-ähnlichen Sicherheitsgarantien" für die Ukraine signalisiert dem Markt, dass die militärische Unterstützung auch bei möglichen Verhandlungen fortgesetzt oder sogar verstärkt werden könnte.
Aktien von HENSOLDT, RENK und Rheinmetall legen zu
Im heutigen XETRA-Handel profitieren die Papiere der drei deutschen Rüstungsunternehmen. Die Aktie des Elektronikspezialisten HENSOLDT notiert zeitweise 1,17 Prozent höher bei 86,70 Euro. Auch die Aktie des Panzergetriebeherstellers RENK liegt im Plus und steht bei 62,06 Euro (+1,74 Prozent). Gleiches gilt für den größten deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall: Hier geht es zeitweise um 0,89 Prozent auf 1.635,50 Euro nach oben.
Hintergrund: Koordinierte Front und Sicherheitsgarantien
Die politische Lage ist nach dem Alaska-Gipfel in Bewegung. Während Trump von "großen Fortschritten" sprach, konzentrieren sich die europäischen Verbündeten auf eine koordinierte Strategie. Nach Angaben des US-Sondergesandten Steve Witkoff hat Russland zugestimmt, dass die USA und europäische Staaten der Ukraine Sicherheitsgarantien gewähren, die Artikel 5 des NATO-Vertrags ähneln. Die Reise nach Washington soll sicherstellen, dass mögliche Entscheidungen nicht einseitig getroffen werden. Die Tatsache, dass europäische Politiker und Selenskyj gemeinsam reisen, wird von Beobachtern als Zeichen einer starken, gemeinsamen Haltung interpretiert, die den Bedarf an militärischer Stärke aufrechterhält.Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere HENSOLDT News
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, HENSOLDT
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen