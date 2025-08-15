Novo Nordisk-Aktie: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten
Novo Nordisk hat von der US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung einer neuen Indikation für sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion erhalten.
Werte in diesem Artikel
Die neue Indikation ermöglicht die Anwendung des Hormons GLP-1 zur Behandlung von Erwachsenen mit der Lebererkrankung metabolisch bedingte Steatohepatitis (MASH) und Lebervernarbung. Wegovy ist das erste GLP-1-Medikament, das eine solche Zulassung erhalten hat, teilte Novo Nordisk mit.
Die Entscheidung basiert auf den Ergebnissen einer Phase-3-Studie, die zeigte, dass ein höherer Prozentsatz der Personen, die das Medikament einnahmen, eine Heilung der Steatohepatitis erfuhren und sich die Lebervernarbung nicht verschlechterte, verglichen mit den Personen, die ein Placebo einnahmen.
MASH betrifft etwa einen von 20 Menschen in den USA. In den frühen Stadien verläuft die Erkrankung oft symptomfrei oder mit unspezifischen Symptomen, was zu einer verzögerten Diagnose führen kann. Unbehandelt kann die Erkrankung zu schwerwiegenden und manchmal tödlichen Folgen führen.
Novo Nordisk hat im Februar die Zulassung der Indikation bei der Europäischen Union und im Mai in Japan beantragt.
Wegovy ist bereits zur Verringerung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit Herzerkrankungen oder Adipositas indiziert.
Von Katherine Hamilton
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Novo Nordisk News
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.2025
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen