Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- TAG Immobilien erhöht Dividendenquote
Top News
Novo Nordisk-Aktie: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start
Medizinischer Durchbruch

Novo Nordisk-Aktie: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten

18.08.25 07:30 Uhr
Novo Nordisk-Aktie: FDA gibt grünes Licht - Wegovy soll Millionen Leberpatienten helfen | finanzen.net

Novo Nordisk hat von der US-Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung einer neuen Indikation für sein Medikament Wegovy zur Gewichtsreduktion erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
46,90 EUR 2,61 EUR 5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die neue Indikation ermöglicht die Anwendung des Hormons GLP-1 zur Behandlung von Erwachsenen mit der Lebererkrankung metabolisch bedingte Steatohepatitis (MASH) und Lebervernarbung. Wegovy ist das erste GLP-1-Medikament, das eine solche Zulassung erhalten hat, teilte Novo Nordisk mit.

Wer­bung

Die Entscheidung basiert auf den Ergebnissen einer Phase-3-Studie, die zeigte, dass ein höherer Prozentsatz der Personen, die das Medikament einnahmen, eine Heilung der Steatohepatitis erfuhren und sich die Lebervernarbung nicht verschlechterte, verglichen mit den Personen, die ein Placebo einnahmen.

MASH betrifft etwa einen von 20 Menschen in den USA. In den frühen Stadien verläuft die Erkrankung oft symptomfrei oder mit unspezifischen Symptomen, was zu einer verzögerten Diagnose führen kann. Unbehandelt kann die Erkrankung zu schwerwiegenden und manchmal tödlichen Folgen führen.

Novo Nordisk hat im Februar die Zulassung der Indikation bei der Europäischen Union und im Mai in Japan beantragt.

Wer­bung

Wegovy ist bereits zur Verringerung des Risikos schwerwiegender kardiovaskulärer Ereignisse bei Erwachsenen mit Herzerkrankungen oder Adipositas indiziert.

Von Katherine Hamilton

DOW JONES

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk

