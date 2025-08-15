DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.536 +0,3%Euro1,1701 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
TAG Immobilien-Aktie: Zukauf in Polen - Ausschüttungsquote erhöht

16.08.25 07:28 Uhr
TAG Immobilien: Polen-Zukauf & höhere Ausschüttungsquote!

TAG Immobilien will nach einem Zukauf in Polen künftig einen höheren Anteil des operativen Gewinns als Dividende direkt an die Aktionäre weitergeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
15,70 EUR -0,30 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Erstmalig für das Geschäftsjahr 2026 will der im MDAX notierte Immobilienkonzern mindestens 50 Prozent des operativen Gewinns (FFO I) ausschütten. Für das laufende Geschäftsjahr gelte weiter die bisherige Ausschüttungsquote von 40 Prozent, teilte das Unternehmen am Samstag in Hamburg mit. Gestützt wird die Erhöhung der Ausschüttungsquote auf die positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sowie den erwarteten Beiträgen zum Zahlungsmittelfluss (Cashflow) aus dem geplanten Kauf von rund 5.300 Neubauwohnungen in Polen für umgerechnet rund 565 Millionen Euro.

Für die Zahlung des Kaufpreises stehen die liquiden Mittel des Konzerns von zuletzt rund 870 Millionen Euro zur Verfügung. "Die Liquidität wird durch eine

Brückenfinanzierung von bis zu 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu 24

Monaten unterstützt", hieß es in der Mitteilung. Diese werde von der Bank of America und der französischen Großbank Société Générale bereitgestellt. Die Brückenfinanzierung soll durch verschiedene potenzielle Kapitalmarktinstrumente refinanziert werden, sofern die Bedingungen dies zulassen.

Die Wohnungen sind den Angaben zufolge in den sechs größten Städten Polens. Durch den Zukauf werde die Marktpräsenz in Breslau, Posen und Lodz gestärkt. Zudem werde der Mietwohnungsmarkt in Warschau, Krakau und Danzig betreten. Der Vollzug der Transaktion wird nach Freigabe durch die polnische Kartellbehörde zum Ende des dritten oder im Verlauf des vierten Quartals erwartet. TAG Immobilien wird den Angaben zufolge nach dem Ankauf der Wohnungen in Polen über ein Portfolio von circa 8.700 Mietwohnungen verfügen.

Zudem befinden sich rund 1.450 Einheiten aktuell im Bau und werden im Wesentlichen bereits 2026 fertiggestellt. Das Ziel von rund 10.000 Mietwohnungen in Polen werde damit frühzeitig erreicht. "Zugleich sehen wir in Polen weiterhin Wachstumsmöglichkeiten. Wir werden also auch in den nächsten Jahren unser Vermietungsportfolio weiter Schritt für Schritt ausbauen", hieß es weiter. In Deutschland verfügt TAG Immobilien über rund 83.000 Wohnungen.

/zb

HAMBURG (dpa-AFX)

Analysen zu TAG Immobilien AG

DatumRatingAnalyst
13.08.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
12.08.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025TAG Immobilien AddBaader Bank
18.07.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
12.08.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025TAG Immobilien AddBaader Bank
18.07.2025TAG Immobilien BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.06.2025TAG Immobilien BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
17.06.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
19.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
15.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
14.05.2025TAG Immobilien HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2024TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
14.11.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
21.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank
12.09.2023TAG Immobilien ReduceBaader Bank

