DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,5%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.656 -0,1%Euro1,1639 +0,1%Öl62,09 -0,1%Gold4.207 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Delivery Hero im Fokus
Top News
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Trump: Verletzter Nationalgardist aufgestanden

10.12.25 06:40 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zwei Wochen nach den Schüssen auf zwei Nationalgardisten in der US-Hauptstadt Washington ist der Überlebende offenbar weiterhin auf dem Weg der Besserung. Die Mutter des Mannes habe ihn heute angerufen und gesagt, dass er aus dem Bett aufgestanden sei, erklärte US-Präsident Donald Trump bei einer Rede in Mount Pocono im Bundesstaat Pennsylvania. "Er hat nicht gesprochen." Das könne er noch nicht. Er sei schließlich am Kopf getroffen worden. Trump bekräftigte, dass dem festgenommenen Verdächtigen die Todesstrafe drohe.

Wer­bung

Ende November wurde nur wenige Häuserblöcke vom Weißen Haus entfernt auf zwei Nationalgardisten geschossen. Eine der beiden, eine junge Frau aus dem Bundesstaat West Virginia, erlag ihren Verletzungen. US-Justizministerin Pam Bondi hatte schon vor dem Tod der Nationalgardistin verkündet, sie werde die Todesstrafe für den Täter anstreben, sollte jemand sterben.

Ärzte kämpfen um sein Leben, "damit wir ihn zum Tode verurteilen können"

Der 29 Jahre alte Verdächtige aus Afghanistan wurde angeschossen und überwältigt. Laut Trump wurde er schwer verletzt, die Ärzte kämpften um sein Leben. "Sie kämpfen um sein Leben, damit wir ihn zum Tode verurteilen können", sagte Trump. Er hatte den Angriff bereits als "Akt des Terrors" bezeichnet.

Der mutmaßliche Täter reiste US-Medienberichten zufolge 2021 in die USA ein, bekam aber erst 2025 nach Trumps Amtsantritt Asyl gewährt. Die US-Regierung verschärfte nach den Schüssen ihr restriktives Vorgehen gegenüber Ausländern massiv. Alle Asylentscheidungen wurden vorerst ausgesetzt. Das US-Außenministerium teilte zudem mit, es habe die Ausstellung von Visa für Personen gestoppt, die mit afghanischen Pässen reisen./tm/DP/zb