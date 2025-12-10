DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,5%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.656 -0,1%Euro1,1635 +0,1%Öl62,13 ±0,0%Gold4.209 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Delivery Hero im Fokus
Top News
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Ifo-Institut: Unternehmen investieren weniger

10.12.25 07:46 Uhr

DOW JONES--Die Unternehmen in Deutschland haben ihre Investitionsvorhaben deutlich gekürzt. Die Erwartungen für das laufende Jahr fielen auf einen Tiefststand von minus 9,2 Punkten, wie das Ifo-Institut mitteilte. Als Hauptgründe nennt Ifo-Expertin Lara Zarges den tiefgreifenden Strukturwandel, die mangelnde Attraktivität des Standorts Deutschland sowie die politische Unsicherheit. Für das kommende Jahr fallen die Erwartungen mit minus 3,1 Punkten zwar etwas weniger pessimistisch aus, bleiben aber im negativen Bereich.

Wer­bung

Am stärksten betroffen ist die Industrie, die ihre Pläne massiv auf minus 17,3 Punkte senkte, wobei besonders Fahrzeugbau, Chemie und Maschinenbau einbrechen. Auch für 2026 ist ein weiterer Rückgang geplant; die Automobilbauer wollen dann entgegen dem langjährigen Trend sogar bei Software und Forschung sparen. Den einzigen Lichtblick bilden die Hersteller von IT- und Elektronikgeräten, die ihre Budgets aufstocken wollen. Während der Handel auch für das nächste Jahr pessimistisch bleibt, blicken die Dienstleister nach aktuellen Kürzungen als einzige Gruppe für 2026 leicht optimistisch in die Zukunft.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 01:47 ET (06:47 GMT)