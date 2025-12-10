DAX24.083 -0,3%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 -2,2%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.479 -0,3%Euro1,1650 +0,2%Öl61,96 -0,3%Gold4.195 -0,3%
AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero erholen sich weiter - Fokus auf Wertsteigerung

10.12.25 08:57 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Delivery Hero hat am Mittwoch vorbörslich mit deutlichen Erholungsgewinnen auf Aussagen des Essenlieferdienstes zu möglichen weiteren Verkäufen von Unternehmensteilen reagiert. Sie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um etwas mehr als 7 Prozent auf 21,41 Euro zu. Allerdings hat sie im bisherigen Börsenjahr knapp 27 Prozent an Wert eingebüßt.

Nach der jüngsten Kursschwäche zwischen Mitte September bis Mitte November hieß es von dem MDAX-Unternehmen am Dienstagabend in einem Brief an die Aktionäre: Das Management wolle den Fokus auf Wertsteigerungen durch operative und finanzielle Verbesserungen legen und auch strategische Optionen prüfen. Konkret nannte Delivery Hero etwa die Evaluierung strategischer Partnerschaften sowie die Prüfung von Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften.

Erst kürzlich hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Delivery Hero unter dem Druck von Großaktionären stehe, wegen der zunehmenden Konsolidierung in der Lieferbranche eine strategische Überprüfung durchzuführen und einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Nun reagiere Delivery Hero auf diesen Druck, sagte ein Händler.

Analystin Monique Pollard von der US-Bank Citigroup zeigte sich nicht überrascht von der vorbörslich positiven Aktienreaktion. Sie wies jedoch darauf hin, dass regulatorische Beschränkungen potenzielle Verkäufe von Vermögenswerten an wichtige Wettbewerber in Schlüsselmärkten erschweren könnten. Dabei erinnerte sie an die Vereinbarung, dass das US-Unternehmen Uber das taiwanesische Geschäft von Delivery Hero habe kaufen wollen, die aber angesichts der nicht erteilten Genehmigung der dortigen Wettbewerbsbehörde, aufgekündigt worden war./ck/stk

