TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,59 Mrd. EURKGV 20,80 Div. Rendite 2,79%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
TAG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Stephanie Dossmann am Dienstag. Zwar verzögere sich der Abschluss des jüngst bekannt gegebenen Erwerbs eines Wohnungsportfolios in Polen, da die Genehmigung durch die polnische Kartellbehörde noch ausstehe. Gleichwohl wertete die Expertin die Prognose für 2026 positiv./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,97 €
|Abst. Kursziel*:
28,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,75%
|
Analyst Name:
Stephanie Dossmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
