Lagarde: Starker Euro trägt zu externen Herausforderungen bei

05.02.26 14:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) verschärft seine Wechselkursrhetorik leicht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte bei der Verlesung des geldpolitischen Statements, der stärkere Euro trage zu den externen Herausforderungen für das Wachstum bei. Im Dezember hatte das Gremium den starken Euro erst bei der Aufzählung der Risiken aufgeführt, die zu einem unerwartet starken Inflationsrückgang führen könnten. Diese Einschätzung bekräftigte es nun.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 08:59 ET (13:59 GMT)