Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 1.910,50 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 1.910,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.926,00 EUR. Bei 1.918,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 15.234 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 1.983,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 463,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 311,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,29 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.900,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,90 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 29,70 EUR fest.

