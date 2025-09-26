DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin94.025 +0,3%Euro1,1702 ±-0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

28.09.25 17:23 Uhr
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
87.617,6487 CHF 101,4014 CHF 0,12%
Charts
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
94.024,9042 EUR 308,0609 EUR 0,33%
Charts
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.923,9242 GBP 94,8100 GBP 0,12%
Charts
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.455.884,8718 JPY 53.915,6560 JPY 0,33%
Charts
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
110.027,9142 USD 360,4927 USD 0,33%
Charts
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.203,6405 CHF -2,8846 CHF -0,09%
Charts
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.437,9145 EUR 4,2046 EUR 0,12%
Charts
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.995,4558 GBP -2,6972 GBP -0,09%
Charts
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
601.690,8606 JPY 735,8768 JPY 0,12%
Charts
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.023,0465 USD 4,9202 USD 0,12%
Charts
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2338 CHF -0,0078 CHF -0,35%
Charts
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,3972 EUR -0,0033 EUR -0,14%
Charts
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0887 GBP -0,0073 GBP -0,35%
Charts
XRP/JPY (Ripple-Yen)
419,5436 JPY -0,5783 JPY -0,14%
Charts
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8052 USD -0,0039 USD -0,14%
Charts
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6210 CHF -0,0030 CHF -0,48%
Charts
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6665 EUR -0,0018 EUR -0,27%
Charts
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5807 GBP -0,0028 GBP -0,48%
Charts
ADA/JPY (Cardano-Yen)
116,6417 JPY -0,3135 JPY -0,27%
Charts
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7799 USD -0,0021 USD -0,27%
Charts
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
83,2018 CHF -0,2487 CHF -0,30%
Charts
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
89,2861 EUR -0,0769 EUR -0,09%
Charts
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
77,7950 GBP -0,2325 GBP -0,30%
Charts
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.626,5194 JPY -13,4537 JPY -0,09%
Charts

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 0,18 Prozent auf 109.862,20 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 109.667,42 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,4 Prozent aufweist und bei 15,32 EUR notiert.

Daneben fällt Litecoin um -0,23 Prozent auf 104,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 104,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,10 Prozent auf 4.022,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 4.018,13 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,30 Prozent auf 542,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 544,31 US-Dollar.

Daneben fällt Ripple um -0,41 Prozent auf 2,798 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,809 US-Dollar.

Zudem gibt Dash nach. Um -0,17 Prozent reduziert sich der Dash-Kurs um 17:11 auf 20,91 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 20,94 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Monero bei 286,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (286,09 US-Dollar).

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 5,672 US-Dollar am Vortag auf 5,635 US-Dollar nach unten (-0,66 Prozent).

Zudem gibt IOTA am Sonntagnachmittag nach. Um -0,97 Prozent auf 0,1637 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,1653 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7820 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,7795 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3613 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,3580 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0019 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0019 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0049 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:11 auf 0,0048 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com