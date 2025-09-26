Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:10 um 0,18 Prozent auf 109.862,20 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 109.667,42 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,4 Prozent aufweist und bei 15,32 EUR notiert.

Daneben fällt Litecoin um -0,23 Prozent auf 104,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 104,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,10 Prozent auf 4.022,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 4.018,13 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,30 Prozent auf 542,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 544,31 US-Dollar.

Daneben fällt Ripple um -0,41 Prozent auf 2,798 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,809 US-Dollar.

Zudem gibt Dash nach. Um -0,17 Prozent reduziert sich der Dash-Kurs um 17:11 auf 20,91 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 20,94 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Monero bei 286,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (286,09 US-Dollar).

Indes fällt der NEO-Kurs. Für NEO geht es nach 5,672 US-Dollar am Vortag auf 5,635 US-Dollar nach unten (-0,66 Prozent).

Zudem gibt IOTA am Sonntagnachmittag nach. Um -0,97 Prozent auf 0,1637 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,1653 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,7820 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,7795 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3613 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,3580 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0019 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0019 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0049 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:11 auf 0,0048 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.