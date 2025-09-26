DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin94.025 +0,3%Euro1,1702 ±-0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
ROUNDUP/Bericht: Dutzende Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

28.09.25 17:58 Uhr

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei fortwährenden israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach einem Medienbericht erneut Dutzende Palästinenser getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, seit den Morgenstunden seien die Leichen von 41 Menschen in verschiedene Krankenhäuser in dem umkämpften Küstenstreifen gebracht worden.

Wer­bung

Die israelische Armee teilte mit, sie habe ihre Einsätze gegen Terrororganisationen im ganzen Gazastreifen fortgesetzt. Auch die Offensive in der Stadt Gaza sei noch ausgeweitet worden. In einem Fall hätten die Truppen fünf Terroristen identifiziert, die eine Panzerabwehrrakete auf das Gebäude abfeuerten, in dem sich die Soldaten aufhielten. Dabei habe es unter den Soldaten keine Verletzten gegeben. Die israelische Luftwaffe habe die Angreifer "ausgeschaltet". Binnen 24 Stunden seien rund 140 militärische Ziele in dem Küstenstreifen angegriffen worden.

Neuer Aufruf zur Evakuierung von Gaza-Vierteln

Der israelische Armeesprecher in arabischer Sprache rief unterdessen die Einwohner verschiedener Viertel in der Stadt Gaza dazu auf, diese umgehend zu verlassen. Sie sollten sich in die sogenannte humanitäre Zone Al-Mawasi im Südwesten des Gazastreifens begeben. Der Sprecher kündigte einen Angriff auf ein weiteres Hochhaus in der Stadt Gaza an, weil sich dort Infrastruktur der islamistischen Terrororganisation Hamas befinde. Kurz darauf teilte das Militär mit, das Gebäude sei zerstört worden.

Rund 780,000 Zivilisten sind nach israelischen Armeeangaben bereits aus der Stadt Gaza geflohen, in der sich vor Beginn der Bodenoffensive vor zwei Wochen nach Schätzungen etwa eine Million Menschen aufhielten.

Wer­bung

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 66.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Auslöser des Kriegs war von Terroristen der Hamas und anderer Organisationen verübte Massaker in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren./le/DP/he