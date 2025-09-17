Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 1.899,50 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.899,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.926,00 EUR. Mit einem Wert von 1.918,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 120.131 Aktien.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 1.983,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 4,40 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 75,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,29 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 1.900,75 EUR angegeben.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

