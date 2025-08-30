Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 1.915,00 EUR.
Um 11:48 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 1.915,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.911,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.938,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.785 Rheinmetall-Aktien.
Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.983,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 75,78 Prozent sinken.
Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,32 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.092,50 EUR aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,74 EUR je Aktie belaufen.
