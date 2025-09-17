DAX23.645 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.137 +0,3%Nas22.496 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,14 +0,3%Gold3.640 -0,5%
Notierung im Fokus

18.09.25 16:11 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 192,22 EUR.

Airbus SE
192,56 EUR 0,04 EUR 0,02%
Die Airbus SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 192,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 194,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 82.100 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 198,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 35,11 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,79 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,78 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
