XETRA-SCHUSS/Wenig verändert - Ottobock strebt an die Börse

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich zu Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Der DAX schloss wenig verändert bei 23.745 Punkten. Die Stimmung am Kapitalmarkt ist momentan gut. Der drohende "Shutdown" in den USA belastete nicht. Es wird im US-Haushaltsstreit im letzten Moment mit einer Einigung gerechnet.

Im aktuell positiven Umfeld strebt Ottobock am 9. Oktober an die Börse. Der Hersteller von Orthesen und Prothesen bietet ab Dienstag und bis zum 7. Oktober bis zu rund 12,3 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 62 bis 66 Euro zur Zeichnung an. Mit Kühne Holding und der Capital Group wollen sich zwei Investoren substanziell an dem Börsengang beteiligen. Es ist nicht der erste Versuch des Unternehmens, das Börsenparkett zu betreten. An der Börse wird darauf verwiesen, dass bei der aktuell angestrebten Bewertung eine gute Chance bestehe, nun erfolgreich zu sein.

Der Goldpreis markierte neue Rekordhochs, in der Spitze kostete die Feinunze schon 3.836 Dollar. Seit Jahresbeginn hat der Preis um mehr als 40 Prozent zugelegt. DZ-Bank-Analyst Thomas Kulp führt die geopolitische Unsicherheit sowie die erhöhte Goldnachfrage von Zentralbanken aus zahlreichen Schwellenländern als Preistreiber an. Dazu komme Zinssenkungsfantasie in den USA.

Gesucht waren erneut Rüstungsaktien, nachdem der deutsche Verteidigungsminister Pistorius auf dem Warschauer Sicherheitsforum sagte, ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland bleibe "Wunschdenken". Die Nato werde als Reaktion auf die russischen Drohnenangriffe im Luftraum des Bündnisses in Osteuropa ihre Luftverteidigung weiter stärken, so Pistorius. Unter anderem stiegen Rheinmetall um 1,4 Prozent auf 1.988,50, zwischenzeitlich notierte der Wert erstmals über der Marke von 2.000 Euro. Renk legten um 6,1 und Hensoldt um 5,9 Prozent zu.

Lufthansa gewannen 0,2 Prozent mit der Nachricht, 4.000 Stellen abbauen zu wollen, um die Profitabilität zu steigern. Daneben hat die Airline Ziele für den Zeitraum 2028 bis 2030 genannt und will bei der bereinigten Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 8 bis 10 Prozent erreichen. Im Handel war von "ambitionierten" Zielen die Rede.

Redcare Pharmacy verloren 5,0 Prozent. Hier bewegte eine Personalie, und zwar der unerwartete Weggang von Finanzchef Jasper Eenhorst nach fast sechs Jahren im Amt.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.745,06 +0,0% +19,2%

DAX-Future 23.864,00 -0,1% +17,1%

XDAX 23.736,00 -0,1% +19,8%

MDAX 30.117,57 +0,4% +17,2%

TecDAX 3.618,95 +0,8% +5,0%

SDAX 16.872,76 +0,6% +22,3%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,64 +39

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

